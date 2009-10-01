Харьковщина: перекрыта контрабанда лекарств из России

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Харьковской области, отдела пограничной службы «Волчанск» и СБУ перекрыли международный канал контрабанды сильнодействующих лекарственных и наркотических препаратов из Российской Федерации в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, возле международного КПП «Плетеневка» (Волчанский район Харьковской области) был остановлен легковой автомобиль «Опель Аскона», в салоне которого правоохранители обнаружили сильнодействующие лекарственные препараты в количестве 1730 таблеток.

Установлено, что контрабандой занималась организованная преступная группа в составе четырех жителей Харьковской области.

Также определено, что контрабандисты на протяжении полугода ввозили из России в Украину ядохимикаты и лекарственные средства, а в обратном направлении - товары народного потребления.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.