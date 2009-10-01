В США родители опасаются делать детям прививки от нового гриппа

В США многие родители всерьез опасаются делать своим детям прививки от нового гриппа H1N1. Почти две трети из них хотят либо подождать с визитом в медкабинет, либо вовсе избежать его. Об этом свидетельствует опрос, опубликованный в среду журналом "Консьюмерс рипортс".

В исследовании приняли участие 1 тыс. 502 взрослых американца. Половина из них намерена повременить с прививкой, прежде всего, потому, что у них пока нет уверенности в новой вакцине. По этой же причине еще 14% респондентов полностью исключают возможность вакцинации своих чад.

На фоне этих цифр довольно скромно смотрятся 35% родителей, которые считают прививку за благо. Исследование также показало, что 43% респондентов не слишком обеспокоены тем, что их дети могут "схватить" новый вирус гриппа.

Предполагается, что в начале октября в США будет подготовлено 3,4 млн. доз вакцины от нового гриппа. К середине месяца этот показатель увеличится до 45 млн. В общей же сложности власти заказали 195 млн. доз вакцины. Ожидается, что этого будет достаточно для того, чтобы предотвратить серьезные проблемы, связанные с новым гриппом.

ami-tass.ru