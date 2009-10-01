Чем вредна разогретая еда

Ученые настойчиво советуют употреблять лишь свежеприготовленную еду. Подтверждением этого является эксперимент, проведенный на животных.

В течение определенного времени первую группу мышей кормили исключительно свежесваренной едой, вторую – едой, разогретой сразу после охлаждения, третью – едой, разогретой через пять часов после приготовления. Вследствие этого все подопытные из третьей группы погибли в течение месяца. В некоторых из них выпал весь волосяной покров, в других повидсихали хвосты и уши. Некоторые погибли без видимых внешних причин. Но после анатомирования обнаружено, что у них распались пищеводы, а почки остановились в развитии. Мыши из второй группы прожили дольше – три месяца. Рассечение показало, что в их организмах состоялись процессы гниения. И только мыши из третьей группы, которые питались свежеприготовленной едой, в течение трех лет были почти здоровыми.

Несвежая еда пагубно влияет не только на животных, но и на людей. Хотя в большинстве случаев люди не связывают свои проблемы со здоровьем с тем, что они питаются разогретой едой. Очень часто хозяйки готовят еду на 2-3 дня и даже на неделю. Или покупают в магазинах продукты, на которых стоит срок реализации от недели до нескольких лет. Почему они не приносят пользу? Дело в том, что еда является материалом для возобновления отмерших клеток организма. Лишь в свежей еде содержатся нужные для этого вещества. Они достаточно быстро разрушаются и почти не сохраняются в кушаньях, которые простояли несколько часов.

Ввиду этих фактов, можно сделать лишь один вывод: питайтесь исключительно свежеприготовленной едой. Если нет возможности через занятость приготовить свежее кушанье, замените ее свежими овощами или фруктами.

gomelchane.ru