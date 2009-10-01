Ожирение вызывает рак

Тучность может стать основной причиной рака среди женщин в западных странах в ближайшие годы.

Избыточный вес вызывает 8% раковых заболеваний в Европе. По словам экспертов, эта цифра заметно вырастет по мере развития эпидемии ожирения, в то время как значение курения и заместительной гормональной терапии в период менопаузы как онкологических факторов резко упадет.

Эндрю Ренехан из Манчестерского университета (Великобритания) представил свои выводы на совместном заседании Европейской онкологической организации и Европейского общества медицинской онкологии в Берлине.

Ученый и его коллеги разработали модель для оценки числа раковых заболеваний, вина за которые может быть возложена на лишний жир, в 30 европейских странах. В 2002 году 70 тысяч из примерно двух миллионов случаев заболевания раком были связаны с ожирением. К 2008 году этот показатель вырос до 124 тысяч.

Колоректальный рак, рак молочной железы у женщин в менопаузе и рак эндометрия составляют 65% всех случаев рака у тучных людей. В США на ожирение приходится до 20% случаев рака.

Ученые не знают, почему лишний жир повышает риск рака, но подозревают, что это связано с гормонами. Когда люди становятся толще, они производят больше эстрогена, который помогает опухоли расти. Люди с большими животами также страдают от повышенной кислотности в желудке, что может привести к раку желудка, кишечника и пищевода.

Мнения экспертов по поводу доклада Эндрю Ренехана разделились. Одни приняли выводы английского ученого, другие уверены в том, что курение останется главным фактором развития рака.

Эндрю Ренехан отметил также, что необходимо найти новый подход к борьбе с ожирением. «Если просто говорить людям, что они должны похудеть, это ничего не даст», — подчеркнул исследователь.

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