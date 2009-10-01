В замороженных креветках - опасный мышьяк

Эксперты "Знака качества" совместно с Госпотребстандартом проверили качество замороженных креветок.

Самые дешевые креветки продают на вес. Запакованные могут продавать в полиэтиленовых пакетах по 0,5 и 1 кг, импортные - по 200 и 300 граммов. Креветки бывают совсем маленькими и достаточно большими. Мелкие являются обитателями Атлантики.

На лицевой стороне пакета есть цифры, которые напоминают дробь, например: 120/150. Так помечают количество креветок на килограмм веса. Это значит, что в килограммовом пакете этих креветок будет от 120 до 150 штук. Наибольшие среди атлантических креветок имеют калибр 50/70. Выходит, чем больше по размеру креветка, тем меньшие цифры на упаковке.

При покупке проверьте, одинакового ли размера креветки в пакете, отвечают ли все они калибровке. Недобросовестные производители пишут на упаковке одно, а насыпают то, что имеют. Продавцы могут изменить калибр на ценнике, продавая товар не очень высокого качества дороже, сообщает пресс-служба телеканала "Интер".

Поэтому не забудьте сравнить калибры на упаковке и на ценнике. Особая опасность, которая кроется в креветках - наличие в них мышьяка. Как морской обитатель, креветка способна накапливать в себе тяжелые металлы, поэтому очень важно знать, где именно ее выловили.

Интересно, что вещество, которое в процессе приготовления делает креветки красными, по своим свойствам в 500 раз мощнее витамина Е и в 10 раз и любых антиоксидантов, найденные в овощах или фруктах. Эксперты назвали это вещество астаксантин.

И именно оно играет важную роль в защите человеческих клеток от старения. Следовательно, ешьте качественные креветки на здоровье и оставайтесь всегда молодыми.

Для проверки качества креветки мороженные выбрали пять: ТМ "Sirena" (Дания), ТМ "De luxe" (Украина), ТМ "Лагуна" (Дания), ТМ "Акула" (Украина), ТМ "Водный мир" (Украина).

Исследование креветок замороженных доказало, что все производители их не доложили. В марке "De luxe" не хватает почти 50% массы. То есть лишь на одной упаковке покупателя обманули почти на 18 гривен!

А марка "Лагуна", тоже не без изъяна, грешит еще и завышенным уровнем опасного мышьяка. Другие производители также не доложили креветок.

life.pravda.com.ua