Как ускорить рост здоровых волос

Существуют специальные маски для волос, которые ускоряют их рост. Перед применением масок помойте голову и протрите полотенцем. Волосы должны быть немного влажными.

- Берём яичный желток, добавляем одну столовую ложку мёда. По желанию можно добавить лук для увеличения эффективности. Недостатком добавления лука будет являться неприятный запах. Убрать его можно, спрыснув волосы лимонным соком. Нанесите маску, замотайте волосы полотенцем, подождите немного и смойте всё это водой.

- Медово-луковая маска. Лук следует натереть на тёрке. Соотношение луковой кашицы к мёду должно быть 1 к 4 соответственно. Полученную массу нужно втирать в голову в течение получаса, после чего тщательно промыть водой. В случае, когда волосы сухие и ломкие, то к маске нужно добавить оливковое масло, для смягчения.

- Маска из дрожжей и перцовки. Берём около тридцати грамм дрожжей, добавляем к ним две столовые ложки перцовки. После нанесения на голову приблизительно через двадцать минут смываем маску водой.

А еще уменьшите число стрессов, побольше отдыхайте, хорошенько высыпайтесь. Правильно питайтесь, употребляя здоровую пищу. Пейте меньше кофе. Каждый из вас слышал о вреде курения, касается это и роста ваших волос. Пейте больше жидкостей, выводя токсины из организма. Ведите здоровый образ жизни.

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