В Полтавской области горит торф

В Оржицком районе Полтавской области из-за неосторожного обращения с огнем при сжигании сухой травы вчера загорелось два торфяных массива.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС в Полтавской области, вблизи села Онишки огнем повреждены поверхностные залежи торфа на площади около 7 га. На сегодня ликвидирован пожар торфяных массивов на площади 2 га.

Кроме того, возле села Загребелье огнем повреждены поверхностные залежи торфа около 9,5 га, ликвидирован пожар торфяных массивов на площади 1,5 га.