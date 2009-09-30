В Полтавской области горит торф
15:59, 30 сентября 2009Страна
3
Повреждены поверхностные залежи
В Оржицком районе Полтавской области из-за неосторожного обращения с огнем при сжигании сухой травы вчера загорелось два торфяных массива.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС в Полтавской области, вблизи села Онишки огнем повреждены поверхностные залежи торфа на площади около 7 га. На сегодня ликвидирован пожар торфяных массивов на площади 2 га.
Кроме того, возле села Загребелье огнем повреждены поверхностные залежи торфа около 9,5 га, ликвидирован пожар торфяных массивов на площади 1,5 га.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter