Украина запретила ввоз свиней из Северной Ирландии

Украина временно запретила ввоз свиней и продукции из них из Северной Ирландии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.

Отмечается, что согласно с официальным сообщением Международного эпизоотического бюро зарегистрировано заболевание свиней гриппом A/H1N1 (2009) на административной территории Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

«Руководствуясь ст. 51 Закона Украины "О безопасности и качестве пищевых продуктов", распоряжением Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины временно запрещен от 29 сентября 2009 г. ввоз в Украину из Северной Ирландии свиней, продуктов и сырья из них», - говорится в сообщении.