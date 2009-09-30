Завтра в Украине тепло

Завтра в Украине будет тепло, в некоторых регионах пройдут кратковременные дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 1 октября переменная облачность. Без осадков, только днем в западных, Житомирской, Винницкой, а вечером местами и в Киевской области небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°, в северных, центральных и восточных областях, а местами и в воздухе 0-2°; днем 13-18° тепла; на крайнем юге ночью 7-12°, днем 15-20°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков, только вечером местами небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, а кое-где и в воздухе заморозки 0-2°; днем 13-18° тепла.

В столице 1 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 15-17°.

Температура воды в Черном и Азовском морях сегодня 16-20°, в Днепре возле Киева 16°.