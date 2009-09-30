Помогите собрать 6000 гривен для мальчика, больного раком!

У 2-летнего Богдана Котенко – раковая опухоль внебрюшной полости полости. Мальчик лечится в Национальном институте рака, уже прошел 5 курсов химиотерапии. Для определения последующего лечения Богданчику необходима консультация и обследование в Москве. Обследование назначено на 8 октября. Но поездка под угрозой. У родителей Богданчика на нее просто нет денег.

Нужно ВСЕГО 6 000 гривен. Родители обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь им собрать средства на поездку в Москву. Без обследования и консультации московских профессоров-онкологов Богдан не может продолжать лечения!!!!

Несколько гривен, отсутствия которых вы даже не заметите, дадут мальчику надежду на выздоровление!!!