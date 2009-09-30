Помогите собрать 6000 гривен для мальчика, больного раком!

14:54, 30 сентября 2009
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Уже прошел 5 курсов химиотерапии

У 2-летнего Богдана Котенко – раковая опухоль внебрюшной полости полости. Мальчик лечится в Национальном институте рака, уже прошел 5 курсов химиотерапии. Для определения последующего лечения Богданчику необходима консультация и обследование в Москве. Обследование назначено на 8 октября. Но поездка под угрозой. У родителей Богданчика на нее просто нет денег.

Нужно ВСЕГО 6 000 гривен. Родители обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь им собрать средства на поездку в Москву. Без обследования и консультации московских профессоров-онкологов Богдан не может продолжать лечения!!!!

Несколько гривен, отсутствия которых вы даже не заметите, дадут мальчику надежду на выздоровление!!!

В Киеве деньги можно передать маме Богдана, Светлане – тел. +38 050 900 83 07.

Или перечислить на карточку:

Транзитный счет "Приватбанка" 29244825509100

МФО 305299

ЗКПО 14360570

для зачисления на мгновенную карточку 6762462039070518

Получатель: Котенко Светлана Евгеньевна

ИНН 2752611204

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