Что пить, чтобы не стареть

В юности организм успешно "заделывает" причиненные ими повреждения сам, но с возрастом эти разрушения накапливаются, и организм уже не в состоянии с ними справиться. Особенно если вы живете в условиях плохой экологии (например, в мегаполисе). И тут могут помочь вещества, которые называют антиоксидантами. Одни из них успешно поглощают свободные радикалы, другие бойко заделывают причиненные ими повреждения.

Все антиоксиданты - это натуральные вещества, которые есть в природе. Это витамины С, Е, А (и его предшественник бета-каротин), а также микроэлементы селен, цинк. Аминокислота глутатион, которая вырабатывается самим организмом из основных аминокислот глицина, глутамина и цистеина (вот только с возрастом и основных аминокислот перестает хватать, и способности к выработке падают). Наконец, растительные флавоноиды - вещества, содержащиеся, например, в сосновой коре или виноградных косточках, которые в природе защищают растения от токсинов, грибков и плохой экологии. Наш организм такие вещества производить не может, но может использовать.

По отдельности все эти антиоксиданты входят в состав очень многих продуктов питания. Но где найти их все вместе и в большом количестве? Именно на это - какие антиоксиданты и сколько их - ориентировались ученые при составлении рейтинга.

Перечислять напитки начнем, как положено, с последнего, 6-го места.

6. Яблочный сок (разумеется, неосветленный и без сахара). Помогает при атеросклерозе, болезнях печени, мочевого пузыря и почек. Улучшает работу кишечника, выводит отходы обмена веществ, свободные радикалы и токсины из организма. Хорошо восстанавливает силы после физических нагрузок.

5. Вишневый сок. Сохраняет молодость глаз и зубов, поддерживает гемоглобин крови, борется с инфекциями мочевыводящих путей. Снижает риск развития многих видов рака и поддерживает работоспособность мозга, помогает сохранять хорошую память даже в зрелом возрасте.

4. Черничный сок. Помогает бороться с сахарным диабетом, предупреждает заболевания десен. Сохраняет работоспособность кишечника и помогает поддерживать в норме его микрофлору. Укрепляет зрение, предупреждает образование морщин.

3. Виноградный сок. В дополнение к антиоксидантам здесь много витаминов группы В. Этот набор поддержит молодость кожи, волос и ногтей, поможет бороться с инфекциями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и суставов. Кроме того, виноградный сок помогает сохранять память и борется с раком груди.

2. Красное сухое вино. 30 г его в день – отличная профилактика всех онкологических заболеваний, это доказали сразу несколько исследований. По количеству растительных антиоксидантов вину нет равных. Оно защищает и сердце, и сосуды, и суставы. Один-единственный минус не позволил этому напитку подняться на вершину рейтинга: содержание алкоголя. Достаточно перевалить за бокал (для мужчин) или полбокала (для женщин) в день – и никаких плюсов, останется один жирный минус…

1. И наконец, лидер - гранатовый сок! Кроме всех перечисленных антиоксидантов, содержит кальций, фосфор, магний, железо, калий. За счет этого очень полезен для сердечно-сосудистой системы, суставов, кожи, волос и ногтей, кровеносной и нервной систем. В общем, для всего!

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