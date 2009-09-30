Банан натощак - лучшая профилактика гастрита

Лучшей профилактикой гастрита является употребление бананов на голодный желудок. Почему? Оказывается, приятные на вкус плоды стимулируют обновление эпителия и выделение слизи, защищающей внутреннюю выстилку желудка от повреждений.

Бананы - далеко не единственный метод профилактики гастрита, заболевания очень распространенного. За последние десятилетия гастрит заметно помолодел: если раньше он считался следствием студенческого беспорядочного питания, то теперь им страдают и школьники. Как любая другая болезнь, гастрит имеет свое развитие - в случае невнимательного к нему отношения может перерасти в язву желудка.

Состояние желудка зависит от того, какая у него кислотность. При гастрите кислотность меняется. Для того чтобы проверить кислотность, необходимо пройти специальное несложное обследование. Если вы часто жалуетесь на изжогу, вас периодически беспокоят боли в желудке или ощущается тяжесть после приема пищи, все это сигналы того, что пора к врачу, скорее всего, кислотность повышена. Другой вариант - вас подташнивает с утра пораньше, аппетит плохой, во рту ощущается неприятный вкус. Это тоже не является нормой. Скорее всего, желудку не хватает кислоты.

Что же провоцирует обострение гастрита или способствует его развитию? Острые, соленые, жареные блюда, мясные и рыбные консервы, мягкий хлеб и другие свежие изделия из дрожжевого теста, сдоба, алкоголь, жирные бульоны, копчености. А еще сухомятка, нервотрепка и беспорядочный либо частый прием лекарственных препаратов.

Но больше всего желудку вредят нестероидные жаропонижающие, болеутоляющие и противовоспалительные средства, такие как раз легко найти в любой домашней аптечке. Гастроэнтерологи советуют по возможности заменить аспирин безопасными аналогами на основе парацетамола или средствами народной медицины: теплым чаем с медом и малиной, травяными настоями.

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