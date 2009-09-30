В Житомире из больницы выписаны школьники, отравившиеся газом
Проводят следственные действия
В Житомире из больницы выписаны все 47 школьников, которые позавчера отравились неизвестным газом.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета со ссылкой на начальника управления здравоохранения Николая СУСЛИКА.
По его словам, сегодня также возобновлены занятия в школе №8, где в понедельник произошел досадный инцидент с отравлением школьников.
"Неизвестным газом отравились дети 10-15 лет, у некоторых наблюдались временная потеря сознания и блевота", - уточнил Н.СУСЛИК.
Он отметил, что правоохранители проводят по этому факту следственные действия.
Н.СУСЛИК отметил, что госпитализированным детям врачи поставили диагноз "отравление неизвестным газом". "Сейчас состояние всех пострадавших детей удовлетворительное", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, 28 сентября в Житомирской школе №8 неизвестным был применен газ, из-за отравления которым в медицинские учреждения госпитализировали 47 школьников.
По данному факту проводится проверка правоохранителями и специальной комиссией.