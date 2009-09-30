Диетологи нашли продукт, убивающий интеллект

Маргарин в некотором роде считается полезной заменой маслу. Однако исследования специалистов показали, что дети, часто употребляющие этот продукт, имеют более низкий IQ, чем их сверстники.

В возрасте трех с половиной лет любители маргарина показали на 3% худший результат в тестах на интеллект в отличие от других детей. Причем эти данные не менялись, даже несмотря на то, что родители во всем старались блюсти здоровый образ жизни ребенка.

Исследования проводили сотрудники Оклендского университета в Австралии. Они пока не могут точно сказать, что явилось причиной таких результатов. Возможно, что во всем виноваты так называемые транс-жиры, используемые в маргарине. Именно они быть причиной плохой памяти и нарушения обмена веществ в организме.

В середине 1990 гг. транс-жиры в маргарине составляли 17% от массы продукта. Именно этим можно объяснить плохие показатели у детей, родившихся в тот период времени.

Сегодня же доля транс-жиров в продукте составляет не более 1%. Это даже меньше, чем содержат некоторые виды масла. Такое резкое снижение количества жира в маргарине объясняется тем, что он сам по себе вреден для здоровья. Транс-жиры закупоривают артерии, чем существенно повышают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же их огромное содержание в рационе ребенка может плохо сказаться на здоровье, когда малыш вырастет.

Диетологи отмечают, что необходимо проделать огромную работу, дабы подтвердить выводы относительно транс-жиров. "Воздействие регулярного употребления в пищу маргарина на умственные способности требует дополнительного изучения", - говорит один из ученых. Глава Британской диетической ассоциации Сиан Портер подчеркивает: маргарин, как правило, полезнее масла, но это не значит, что его следует употреблять без осторожности.

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