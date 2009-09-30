В Сумской области с отравлением госпитализированы 7 человек
10:51, 30 сентября 2009Страна
1
Диагноз - «пищевая токсикоинфекция»
В Сумской области на протяжении 28-29 сентября в инфекционное отделение Кролевецкой центральной больницы с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция» госпитализированы 7 человек, которые 26 сентября присутствовали на поминальном обеде в селе Лапшин.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 07.00 30-го сентября течение их заболевания средней степени тяжести. Специалистами районной СЭС в очаге проводится комплекс санитарно-гигиенических мероприятий.
Предварительная причина заболевания – нарушение технологии приготовления пищи и несоблюдение правил личной гигиены.
Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter