Двое из отравленных газом школьников в тяжелом состоянии
10:48, 30 сентября 2009Страна
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Госпитализировали 47 детей
Два житомирских школьника из 47 госпитализированных вчера после отравления неизвестным газом находятся в тяжелом состоянии.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управления МЧС Украины в Житомирской области.
При этом отмечается, что уже у 13-ти госпитализированных детей медики констатировали улучшение состояния.
Как сообщал УНИАН, вчера, 28 сентября, в Житомирской школе №8 неизвестным был применен неизвестный газ, после отравление которым в медицинские учреждения были госпитализированы 47 школьников.
По данному факту проводится проверка правоохранителями и специальной комиссией.
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