На Закарпатье за 9 месяцев усыновлены 53 детей, что больше, чем за весь прошлый год.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник Службы по делам детей Закарпатской облгосадминистрации Светлана ЯКИМЕЛИНА.

По ее словам, на протяжении 9 месяцев в области усыновлено 53 детей, тогда как за весь прошлый год – 51 ребенок. В этом году наблюдается тенденция к росту количества национальных усыновлений: 39 детей усыновлены гражданами Украины, 14 – иностранцами.

«В области наблюдается положительная тенденция, связанная с устройством детей в семьи. С целью стимулирования количества семейных форм устройства детей реализуется механизм «деньги ходят за ребенком» в форме государственной социальной помощи, а также денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям», - сказала С.ЯКИМЕЛИНА.

Почти две трети закарпатских детей, подлежащих усыновлению, – старше 6 лет, 10% - в возрасте от 3 до 6 лет и только 1,5% (10 детей) - в возрасте до 3-х лет.

С.ЯКИМЕЛИНА также уточнила, что на учете в Службе по делам детей Закарпатской ОГА в настоящее время находится 2096 сирот и детей, лишенных родительской опеки, из них только 31% (немного больше 600) сейчас прошли все процедуры и могут быть усыновлены.

На сегодня хотят усыновить детей только 47 закарпатских семей.

Соотношение количества детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, к общему количеству детского населения в Закарпатье составляет 0,7%, в то время как общеукраинский показатель достигает 1,3%. «По мировым же стандартам страна тогда считается благополучной, когда такое соотношение меньше 1%», — уточнила начальник службы.

*** Сегодня в Украине отмечают День усыновления.