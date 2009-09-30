Главный педиатр России выступил против ЭКО

Главный педиатр России, вице-президент РАМН Александр Баранов заявил, что правительство делает ошибку, оказывая финансовую поддержку развитию технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в стране.

"Даже на уровне правительства акушеры пролоббировали финансовую поддержку искусственного оплодотворения, якобы за счет этого можно решить демографическую проблему в России. Ничего подобного", - сказал Баранов.

В качестве аргумента он привел тот факт, что при использовании ЭКО возрастает риск рождения детей с пороками развития. По данным Баранова, 75 процентов детей, появившихся на свет в результате этой процедуры, являются инвалидами. Главный педиатр также отметил, что ЭКО вредит и женщинам – "фактически лишает их здоровья".

"Более того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует для внедрения эту технологию. Мы, конечно, не имеем права запретить, но я считаю, что государство делает ошибку, оказывая поддержку этой технологии", - заявил Баранов.

Между тем, ВОЗ давно официально признала ЭКО наиболее эффективным методом лечения бесплодия. Происхождение данных повышенной частоте инвалидности также не совсем ясно – многочисленные исследования на эту тему, проведенные в различных странах мира дали весьма противоречивые результаты.

Опубликованные в 2008 году результаты метаанализа статистических данных, проведенного американскими учеными, показали некоторое повышение риска таких пороков развития, как заячья губа (расщелина верхней губы), дефекты межпресердной и межжелудочковой перегородки сердца, а также пороки развития желудочно-кишечного тракта, у детей, рожденных в результате ЭКО. Как показало исследование, риск возрастает в 2-4 раза, что, учитывая частоту этих врожденных пороков у зачатых естественным путем детей, никак не может составлять упомянутые 75 процентов, не говоря уже о том, что эти дефекты далеко не всегда приводят к инвалидности.

Во всем мире с помощью ЭКО рождается примерно 30 тысяч детей ежегодно; их общее число уже превышает миллион. Если бы три четверти этих детей были инвалидами, вряд ли технология ЭКО была бы до сих пор разрешена к применению.

medportal.ru