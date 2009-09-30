Такой полезный чай с апельсином! Рецепты

Польза чая с апельсином огромна. Это - и профилактика инфекционных заболеваний, и борьба с преждевременным старением организма, и лечение депрессии, и многое другое. Так что, можно сказать, что необходимость регулярного употребления чая с апельсином сомнения не вызывает. Интересно другое. Как правильно готовить такой чай?

Если обратить свой взор в глубь веков, то станет ясно - привычный для нас чай с дольками лимона, который мы воспринимаем как классический чай с цитрусом, представляет собой современный вид чая.

Традиции чаепития с цитрусами вовсе не связаны с тем, чтобы класть в чай кусочки апельсинов, лимонов или грейпфрутов. Напиток «чай с лимоном», столь популярный в нашей стране, придумали лишь в XIX веке в России. Традиционно же чай с цитрусами готовили на Востоке и использовали для этих целей не кусочки фруктов, а сок. Как правило, такой чай подавали холодным.

Современные рецепты приготовления чая с апельсином значительно разнообразнее. Все их можно разделить на две неравные группы – чаи, в которых единственной добавкой является апельсин (здесь вариантов не много), и чаи, в которых кроме апельсина есть еще и другие добавки.

Чай с дольками апельсина

Ингредиенты: пять чайных ложек черного чая, один апельсин, сахар (по вкусу).

Чай заварить в заварочном чайке, залив его кипятком. Настаивать три минуты. Апельсин разделить на дольки. В чашку с чаем класть по одной дольке апельсина.

Для приготовления чая по этому рецепту можно брать не черный, а зеленый чай.

Чай с апельсиновой цедрой

Ингредиенты: две чайные ложки черного чая, один апельсин, сахар по вкусу (количество ингредиентов указано из расчета двух чашек среднего объема).

Корку апельсина потереть на терке, а из мякоти получить апельсиновый сок. Цедру залить кипятком, закрыть крышкой и дать настояться в течение десяти минут. Затем процедить и еще один раз вскипятить.

Чай заварить в заварочном чайнике, залив его кипящим настоем апельсиновой цедры. Закрыть чайник крышкой и дать чаю настояться не менее 4-5 минут. В чашку с чаем добавить небольшое количество апельсинного сока.

Чай с апельсиновым льдом

Ингредиенты: половина апельсина, 200 мл черного чая, одна чайная ложка сахара, 20 мл джина (количество ингредиентов указано из расчета одной порции).

Из апельсина получить сок и заморозить в формочке для льда. В горячий чай добавить сахар. Чай охладить и перелить его в высокий стакан. Добавить кубики апельсинового льда и джин.

Чай с молоком и апельсиновым сиропом

Ингредиенты: пять чайных ложек черного чая, 150 мл молока, 150 мл апельсинового сиропа (расчет на пять чашек среднего размера).

Этот чай принято пить теплым, а не горячим, поэтому кипяченое молоко и свежезаваренный чай остужают и только после этого сливают вместе. Затем добавляют апельсиновый сироп.

Холодный чай с молоком и соком апельсина

Ингредиенты: на стакан чаю – одна чайная ложка черного чая, две столовые ложки апельсинового сока, две столовые ложки молока, лед по вкусу.

Чай с апельсином и мятой

Ингредиенты: пять чайный ложек черного чая, один апельсин, 10-15 листочков мяты.

В заварном чайнике заварить чай. Затем прямо в чайник добавить кожуру апельсина, порезанную кусочками, и листья мяты. Закрыть чайник крышкой и дать чаю настояться в течение 15 минут.

Апельсин разделить на дольки. В каждую чашку с чаем положить по одной дольки апельсина.

Черный чай можно заменить зеленым.

Ромовый чай с апельсином и медом

Ингредиенты: на пять порций – пять чайных ложек черного чая, один апельсин, одна столовая ложка меда, 300 мл рома.

Чай заварить в заварном чайнике. Цедру апельсина мелко порезать и всыпать в емкость с ромом. Добавить мед, поставить емкость с ромом на огонь и подогреть. В чашку поровну налить чай и теплый ром.

Чай с апельсином и гвоздикой

Ингредиенты: четыре чайные ложки черного чая, один апельсин, четыре бутончика гвоздики, 16 грамм ванильного сахара (расчет на четыре чашки чая).

Цедру апельсина потереть на терке. На дно заварочного чайника высыпать чай, порошок цедры, гвоздику и сахар. Залить крутым кипятком. Дать настояться течение десяти минут.

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