Баластные вещества в организме

Словом “балласт” обозначают то, что излишне обременяет, отягощает. Думается, что в этом смысле балластные вещества, а именно клетчатка, или целлюлоза, пектин и лигнин, содержащиеся в продуктах растительного происхождения, названы не совсем правильно. Они отнюдь не обременяют наш организм, а, наоборот, необходимы ему.

Балластные вещества не усваиваются организмом. И, тем не менее, они полезны, так как играют весьма важную роль в процессах пищеварения: усиливают перистальтику кишечника, а значит, способствуют его опорожнению. Если пища ребенка бедна балластными веществами, чаще возникают атония кишечника, запоры.

Больше всего балластных веществ содержится в овощах и фруктах, в ржаном хлебе, в крупах. Балластные вещества, как показали экспериментальные и клинические наблюдения, оказывают влияние на обмен холестерина в организме, в частности, стимулируют образование и выведение из организма желчных кислот, в состав которых входит холестерин. А это, в свою очередь, имеет немалое значение для профилактики желчнокаменной болезни, атеросклероза, ишемической болезни сердца, так как в их развитии определенную роль играет избыток холестерина.

Есть научные данные и о том, что балластные вещества растительного происхождения благоприятно действуют на функцию поджелудочной железы, способствуют профилактике диабета. Овощи и фрукты можно есть в больших количествах потому, что они имеют низкую калорийность. Давая ощущение сытости, они незаменимы в питании детей и взрослых людей, которые имеют избыточную массу тела.

Продукты, содержащие балластные вещества как в сыром, так и в вареном виде, должны использоваться ежедневно как при кормлении ребенка, так и в питании взрослого человека тоже. И те, кто лишает себя этих веществ, кто без нужды изнеживает кишечник пищей, не содержащей клетчатки, пектина и лигнина, наносит себе большой вред.

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