Долголетие без диет

Швейцарские ученые открыли новый вид молекул, которые, вероятно, будут способствовать продлению жизни человека без неприятных для него изменений образа жизни. Имеется ввиду возможность долго жить, не снижая калорийность своего питания.

Открыты, собственно, сиртуины - семейство ферментов, которые могут регулировать возрастные нарушения обмена веществ.

Согласно данным Швейцарской Медицинской Ассоциации, многие люди считают, что для долголетия не нужно специально что-либо предпринимать. По их мнению, достаточно лишь либо ничего не есть, либо резко граничить себя в еде.

Это подтверждают многочисленные исследования (как в лабораторных условиях, так и на живых организмах): для увеличения продолжительности срока жизни действительно необходимо довольно значительное снижение калорийности потребляемой пищи (которое в плане питания приблизительно соответствует уровню истощения).

Ограничение числа поступающих калорий приводит к выработке определенных протеинов, а именно – сиртуинов. Вследствие этого, происходит резкое ускорение ферментных процессов, снижающих число свободных радикалов. В связи с этим была высказана гипотеза, что сиртуины, таким образом, способствуют продлению срока жизни.

После сканирования 20 000 молекул на их способность стимулировать рост сиртуинов, швейцарские ученые выяснили, что продление срока жизни возможно и без тягостного для человека ограничения числа потребляемых калорий. Исследования показали, что при диетической подаче молекул ресвератролей увеличивается продолжительность как пивных дрожжей, так и Drosophilamelanogaster (чернобрюхая дрозофила).

Молекулы ресвератролей встречаются прежде всего в таких продуктах как красный виноград и орехи.

Недавно проведенные эксперименты на мышах показали, что ресвератроль способствует сокращению негативных последствий гиперкалорийного питания. Срок жизни мышей, которых интенсивно кормили, при применении ресвератроля приближался к сроку жизни мышей, получавших корм нормальной калорийности.

Однако с точки зрения диетологов, ресвератроль на данном этапе не позволит любителям калорийной пищи избегать ущерба для здоровья. Например, бутылка красного вина содержит лишь приблизительно 15 мг ресвератроля, а человеку потребуется от 180 мг до 2,25 г ресвератроля ежедневно (то есть, от 12 бутылок вина)!

В настоящее время ведутся работы по созданию синтетического ресвератроля. Уже сейчас его легко можно заказать в Интернете, однако препарат еще не исследован до конца и медики предупреждают о возможных серьезных последствиях его применения.

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