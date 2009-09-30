Капли от насморка вызывают подлинную наркозависимость

Оказывается, что аллопатические препараты от насморка способны вызывать серьезную зависимость, называемую медикаментозный ринит. Привыкание развивается в ответ на андреностимуляторы, которые обязательно присутствуют во всех аллопатических средствах от насморка. К андреностимуляторам относятся такие вещества, как фенилэфрин, оксиметазолин, ксилометазолин и некоторые другие.

Как и любая другая зависимость, зависимость от капель против насморка развивается постепенно. Первым признаком того, что привыкание уже начало развиваться, является уменьшение времени действия препарата: вместо шести часов капли работают лишь четыре. По мере прогрессирования болезни время действия препарата сокращается до 30 минут, если же приема препарата не происходит, человек начинает страдать от заложенности носа.

Причиной возникновения зависимости к андреностимуляторам является постепенное снижение чувствительности к адреналину сосудов носовой полости. При насморке сосуды носовой полости чрезмерно расширяются. Расширение сосудов стимулирует развитие отека и выработку слизи, иными словами, расширение сосудов представляет собой основную причиной заложенности носа. Если капли против насморка используются не часто, то андреностимуляторы сужают сосуды носовой полости и тем самым уменьшают отек и ингибируют выработку слизи – симптомы насморка пропадают, дышать становится значительно легче.

Однако при более длительном употреблении таких препаратов сосуды носа просто теряют возможность адекватно реагировать на нормальные дозы адреналина, вырабатываемые организмом, и вследствие этого постоянно пребывают в расширенном состоянии. В результате возникают основные симптомы ринита – выработка слизи и развитие отека.

naturemed.ru