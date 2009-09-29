Еврокомиссия дала зеленый свет двум вакцинам против гриппа A/H1N1
18:55, 29 сентября 2009Страна
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Разрешения вступают в силу 1 октября
Еврокомиссия предоставила разрешения на использование двух вакцин для противодействия гриппу A/H1N1.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.
Согласно сообщению, Еврокомиссия, в частности, предоставила разрешения на использование вакцин Focetria® (производства Novartis) и Pandemrix® (производства GlaxoSmithKline).
Разрешения вступают в силу с момента информирования участников рынка, что должно состояться не позднее 1 октября.
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