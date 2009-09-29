3-летняя девочка, которую укололи ВИЧ-инфицированной иглой, завершила курс химиотерапии

В Черниговском областном центре СПИДа трехлетняя девочка, которую сверстник в детском саду уколол ВИЧ-инфицированной иглой, завершила курс химиотерапии. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Согласно информации детского инфекциониста центра СПИДа Оксаны КОЗЛОВОЙ, самочувствие ребенка удовлетворительное. «Температура у девочки на сегодняшний день нормальная. Ее повышение, которое началось спустя неделю после начала приема таблеток, больше связано с заболеванием ребенка острой респираторной вирусной инфекцией. Если бы это было только следствием приема препаратов, то температура бы не спадала, и состояние девочки ухудшалось бы», - отметила О.КОЗЛОВА.

По мнению медика, мать девочки поступила правильно, что положила дочь в инфекционное отделение областной больницы и довела постконтактную профилактику до конца. Как утверждают врачи, достоверность заражения ВИЧ/СПИДом при подкалывании иглой с остатками инфицированной крови составляет 0,3%, а поэтому есть все основания надеяться, что девочка останется здоровой.

В прошлом году в Черниговский областной центр по профилактике и борьбы со СПИДом обратились 20 человек, которые по неосторожности укололись зараженным ВИЧ-инфекцией шприцем или порезались таким же предметом. 19 из них – медработники. Все, кто обратился, прошли постконтактную профилактику (ПКП) и вирусом не заразились.

С начала этого года с подобным столкнулись 11 жителей области, из которых трое, – дети. Двое детей прошли полный курс химиотерапии, одной девочке мать прекратила давать лекарства через неделю. Все дети находятся под наблюдением врачей Центра СПИДа.

Как сообщал УНИАН, 27 августа с.г. воспитанник детского садика №45 г. Чернигова на прогулке достал из-за забора использованный шприц и уколол им трехлетнюю одногруппницу. Во время лабораторного исследования в шприце выявлены остатки крови человека, пораженного ВИЧ-инфекцией.

Прокурор города Чернигова по факту травмирования ребенка ВИЧ-инфицированным шприцем возбудил уголовное дело за ненадлежащее выполнение работниками дошкольного учебного заведения №45 обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч.1 ст.137 Уголовного кодекса).

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