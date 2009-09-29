В Украине 32 тысячи детей-сирот ожидают усыновления

Сегодня 32 тысячи детей-сирот в Украине ожидают усыновления, из них 27 тысяч – это дети старше 6 лет. Об этом сегодня в ходе “круглого стола” “Каждый ребенок должен иметь семью: власть и общество объединяют усилия”, который организовали Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» и Программа USAID «Семья для ребенка»/Холт Интернешенел, сообщила директор Государственного департамента по усыновлению и защите прав ребенка Минсемьи Людмила ВОЛЫНЕЦ.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее мнению, в Украине наметилась абсолютно новая тенденция, когда украинские граждане усыновляют детей от 6 до 18 лет.

“Таких людей становится все больше. В прошлом году было усыновлено 155 старших детей, а за 8 месяцев этого года – 109 детей-сирот в возрасте от 7 до 12 лет и 11 детей - от 13 до 18 лет. Возможно, цифры и незначительные, но это первые шаги. Еще одной хорошей тенденцией является то, что украинцы начали все чаще усыновлять семейные группы – братьев и сестер”, – отметила Л.ВОЛЫНЕЦ.

В свою очередь, министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО отметил, что в Украине растет количество украинских семей-усыновителей. “С 2004 по 2008 год национальное усыновление увеличилось на 30%. Впервые за многие годы количество украинских усыновителей превысило зарубежные семьи, которые усыновляли наших сирот. Также за эти 4 года количество устроенных детей возросли в 20 раз: в 2004 – 121 ребенок, в 2008 – 2350 детей", - сообщил Ю.ПАВЛЕНКО.

В ходе “круглого стола” был сделан обзор состояния, тенденций развития и законодательных инициатив в сфере усыновления, презентован сборник «Усыновление: реалии и тенденции», в который вошли результаты социологических исследований. На примере жизненных историй участники делились опытом поиска семей для детей-сирот. Говорилось о необходимости разрушения стереотипов в отношении детей-сирот с особыми потребностями, в том числе ВИЧ-инфицированных детей. Именно таким детям посвящен короткометражный фильм «Дети», демонстрация которого состоялась во время “круглого стола”.