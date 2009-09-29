Активность Солнца растет

Солнце выбросило гигантский протуберанец длиной более миллиона километров. Об этом сообщается на сайте российской орбитальной обсерватории ТЕСИС, передает Лента.ру.

По словам исследователей, выброс не угрожает Земле - "достанется" другим планетам Солнечной системы.

По данным ученых, выброс стал результатом постепенно растущей активности Солнца. Так, начиная с 20 сентября, наблюдался рост рентгеновской активности светила. Кроме этого на Солнце образовались сразу два активных региона. Их площадь достигла максимума 24 и 25 сентября. В эти дни на Солнце наблюдалось около 13 пятен.

Ученые подчеркивают, что выбросы, подобные наблюдаемому, являются достаточно редким явлением. Дело в том, что солнечная плазма удерживается магнитным полем колоссальной мощи. Чтобы произошел выброс, материя должна "разорвать" линии поля. В настоящей момент никакой теории подобных процессов не существует, однако специалисты полагают, что разрыв стал результатом высвобождения энергии, накопленной за несколько дней активности.

В настоящее время Солнце находится в одном из самых длинных периодов спокойствия за всю историю наблюдений. Светило уже дважды неудачно пыталось начать новый 24-й цикл активности. Процессы, которые развиваются на Солнце в настоящее время, показывают, что светило пытается перейти к активной фазе в третий раз.