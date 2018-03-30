В Центре детской кардиологии спасают новорожденных с дефектами сердца

Из рассказа молодой мамы «К беременности я готовилась полгода. Чувствовала себя отлично. Правда, на рубеже первого и второго месяцев беременности я простудилась. Знала, что простуда в этот период вынашивания ребенка может неблагоприятно сказаться на его развитии, но разве тогда я могла подумать, что это может коснуться меня? Дважды УЗИ показало, что у малыша все хорошо.

На шестом месяце после продолжительного осмотра мне вынесли приговор: «У вашего ребенка порок сердца». Как? Почему?..

Сделали повторное УЗИ. Порок подтвердился — аномалия магистральных сосудов. Без операции с таким пороком не живут. Если ребенок сможет дышать, когда родится, и если операция пройдет благополучно, мой малыш будет вполне здоровым. Если, если… И операция нужна в первые дни после родов.

Мне дают направление в Центр детской кардиологии и кардиохирургии.

Операция прошла успешно. Сегодня наш малыш чувствует себя хорошо. Он еще такой крохотный, а мы столько пережили вместе... Храни его, Господь».

По мнению экспертов, различные пороки (сердца, легких, нервной системы) занимают второе место в списке заболеваний новорожденных. И первое место среди них приходится на врожденные сердечные патологии. К сожалению, данная проблема усугубляется тем, что многие не знают, к кому обратиться за помощью в такой ситуации, как спасти жизнь ребенка.

Центр детской кардиологии и кардиохирургии (г. Киев) — единственная клиника в Украине, где можно провести диагностику пороков разной сложности и получить высококвалифицированную медицинскую помощь.

— Чем вызвана сердечная недостаточность у новорожденных? — с этим вопросом мы обратились к заведующему консультативно-поликлиническим отделением Центра детской кардиологии и кардиохирургии Андрею КУРКЕВИЧУ.

— Как правило, тяжелым пороком сердца (30—40% случаев всех пороков сердца — критические) и очень сложными пороками, при которых сердечная недостаточность возникает в первые недели жизни ребенка. Поэтому при первых подозрениях на тяжелый порок сердца проводится диагностика.

— Как можно определить дефекты сердца у плода? Какие вы можете дать рекомендации беременным женщинам?

— Большинство пороков сердца можно выявить еще до рождения ребенка. С помощью пренатальной диагностики (это диагностика сердца плода внутриутробно) мы можем увидеть, начиная с 18 недель беременности, сердце, его камеры, клапаны и сосуды и определить, нет ли врожденных патологий.

Будущим мамам нужно проходить плановые обследования, особенно на вирусные, ТОРЧ-инфекции, потому что они в большинстве случаев приводят к развитию пороков сердца. Плюс, конечно, нужно учитывать наследственные факторы.

Очень важно протекание беременности, особенно первые два месяца, потому что в этот период закладывается сердце. У двухмесячного плода оно полностью сформировано.

Часть патологий, или аномалий, зарождается уже во время беременности. Женщина должна быть очень внимательна к своему здоровью: если она принимает какие-то лекарства, то должна помнить, что большинство антибиотиков, и вообще лекарств, противопоказаны во время беременности. Но никто не застрахован от вируса — любая вирусная инфекция, даже самая легкая, может спровоцировать проблемы. Плюс экологические факторы, семейные и профессиональные неурядицы всегда сказываются на здоровье женщины.

— Какие проявления сердечной патологии возникают у ребенка в первую очередь?

— Одышка и потеря аппетита. Еще один признак — синюшность. Это серьезные симптомы, при проявлении которых надо незамедлительно обратиться к кардиологу.

— Как оказать первую помощь при таких симптомах?

— Если мы говорим о каких-то острых состояниях новорожденных, то все-таки критический порок сердца должен быть диагностирован в роддомах. У нас есть случаи, когда дети попадают домой в нормальном состоянии, а потом на пятые-седьмые сутки им резко становится плохо. Тогда нужно вызывать или скорую, или участкового педиатра, который сможет предварительно диагностировать порок сердца. При подозрениях на заболевание необходимо срочно везти малыша в кардиологический центр, где есть возможность точной диагностики и лечения. Порок может прогрессировать в течение нескольких дней, может наступить состояние, когда помочь ребенку будет уже или очень тяжело, или даже невозможно. К сожалению, такие случаи у нас тоже бывают.

— Как помочь новорожденным с дефектом сердца?

— Сначала необходимо сделать диагностику. От диагноза зависит тактика лечения. Есть пороки, при которых дети могут вести полноценную жизнь и нуждаются только в консультации и наблюдении. При критических пороках сердца играют роль не недели или дни, а даже несколько часов после рождения. Если порок сердца тяжелый, нужно срочно проконсультироваться в специализированном центре, где могут оказать кардиохирургическую помощь.

За несколько лет активной работы нашего центра мы смогли помочь детям с пороками сердца, которые раньше считались неоперабельными. Сейчас такие дети выживают, после операции они у нас наблюдаются, и мы видим, что это абсолютно здоровые малыши.

— Сегодня специализированные больницы ощущают дефицит в оборудовании...

— На всех этапах лечения ребенка мы используем много дорогостоящего оборудования — от УЗИ-аппарата до операционных и реанимационных аппаратов. Пульс-оксиметр — это достаточно простой аппарат по своей функциональности, но очень нужный для нас. Потому что он хорошо определяет цианоз. Это простой, быстрый и доступный экспресс-метод диагностики. Поэтому оксиметры нужны не только нашему центру, они нужны всем детским реанимациям и роддомам.

— Государство помогает решать проблему нехватки оборудования?

— Дотации, конечно, есть. И Министерство здравоохранения обеспечивает всем необходимым. Но реальные потребности намного больше.

— Помогают ли больным детям меценаты, спонсоры?

— Есть много спонсоров, которые выделяют средства для самых незащищенных. Иногда финансовая помощь приходит в течение нескольких часов.

— Можно ли вести полноценную жизнь после тяжелой операции на сердце?

— Все зависит от операции. При тяжелом пороке сердца может проводиться либо радикальная операция, либо операция, когда мы только помогаем ребенку выжить, но, к сожалению, здоровым сердце полностью, ввиду разных анатомических сложностей, сделать невозможно. Общаясь с родителями новорожденного, мы объясняем: если не будет осложнений, ребенок сможет вести полноценную жизнь. Если это паллиативная операция, то, к сожалению, в 10% случаев мы не можем сделать сердце здоровым. В таких случаях о физических нагрузках речь не идет. Хотя во всем мире развитие хирургии идет в том направлении, когда даже для детей с одножелудочковыми сердцами разрабатывают специальные программы.

— Насколько доступно лечение в Центре детской кардиологии и кардиохирургии для рядовых граждан?

— Абсолютно доступно. У нас лечится много детей из детских домов, малоимущих семей. Но, увы, существует ограничение по количеству операций. Мы не можем прооперировать всех в ближайшие дни, очередь может быть на две-три недели вперед. Количество консультаций также ограничено — до 50—60 в день. Но все, кому показана наша консультация, смогут получить ее бесплатно, со всеми дополнительными исследованиями.

Мария Остапенко

www.zn.ua