Почему экономический кризис полезен для здоровья

Американские ученые, составив полнейшую карту здоровья американского населения во время Великой депрессии и после нее, пришли к выводу, что экономический кризис приводит к позитивным последствиям для физического состояния.

Авторы исследования Великой депрессии в США, опубликованного во вторник в выпуске журнала Proceedings of the National Academy of Sciences, учли уменьшение потребления алкоголя и табака, снижение количества травм на производстве, уменьшение связанных с работой стрессов и ненормированного трудового дня.

Подобное исследование проводится не впервые, однако ученому Хосе Тапиа Гранадосу из Мичиганского университета в США и его коллегам удалось составить наиболее полную картину изменения здоровья американской нации в период Великой экономической депрессии в США, а так же до и после нее.

В своей работе группа ученых изучала статистические данные, касающиеся уровня смертности от различных причин среди американцев в период с 1920 по 1940 годы. В начале этого промежутка времени в США наблюдался невиданный экономический подъем, за которым последовала Великая экономическая депрессия, начавшаяся в 1926 году и достигшая пика в 1932-м. После этого экономика США и других стран начала восстанавливаться, и процесс этот продолжался до начала Второй мировой войны.

Основными причинами смерти в те годы были сердечно-сосудистые заболевания, грипп, пневмония, рак, туберкулез, дорожно-транспортные происшествия и самоубийства.

Как убедительно показала группа Гранадоса, тенденции в изменении экономического здоровья страны оказались прямо противоположны здоровью физическому - этапы экономического роста сопровождались увеличением уровня смертности, тогда как ухудшения состояния экономики приводило к увеличению продолжительности жизни.

Так, из-за болезней во время разгара экономической депрессии умирали в среднем 100 человек на 100 тысяч населения, тогда как непосредственно перед началом кризиса этот показатель равнялся 150. При этом во время депрессии увеличилось только количество смертей из-за самоубийств.

Экономическая депрессия сопровождалось увеличением продолжительности жизни людей неевропейского происхождения в среднем на восемь летОсобенно ярко эти тенденции оказались выражены среди населения США неевропейского происхождения. Так, в этой группе людей во время экономического роста с 1921 по 1926 год средняя продолжительность жизни мужчин сократилась на 8,1 лет и на 7,4 года среди женщин. При этом последовавшая экономическая депрессия сопровождалось увеличением продолжительности жизни этой группы людей в среднем на восемь лет.

Причинами таких изменений авторы исследования считают уменьшения количества употребляемого алкоголя и табака во времена экономических подъемов и спадов. В трудные времена большая часть населения вынуждена отказаться от этих пагубных и зачатую недешевых удовольствий. Кроме того, экономический спад сопровождается, по мнению ученых, снижением производственной нагрузки на людей, и связанных с ней стрессов, а также производственных травм и несчастных случаев на дороге.

Еще одним фактором, повышающим уровень здоровья населения, американский ученый считает социальное взаимодействие. Большая сплоченность людей во время общего упадка приводит, по его мнению, к лучшим показателям физического здоровья.

