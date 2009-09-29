На Закарпатье 14-летняя школьница впала в алкогольную кому

На Закарпатье 14-летняя школьница отравилась алкоголем, сейчас девочка в коме.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления УМВД в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, в Мукачевский райотдел ГУМВД поступила информация из приемного отделения Мукачевской областной детской больницы о том, что к ним в тяжелом состоянии попала ученица одной из школ района.

Как диагностировали врачи, девочка на момент, когда попала в больницу, находилась в алкогольной коме, у нее наблюдалась алкогольная интоксикация.

Сейчас, по данным стражей порядка, за жизнь школьницы, которая отравилась алкоголем, все еще борются врачи. В то же время милиция выясняет, что именно употребляла девушка и нет ли других пострадавших.