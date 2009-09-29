Британцы продают свои почки, чтобы расплатиться с долгами

Британцы, чья платежеспособность пострадала в результате финансового кризиса, продают свои органы через интернет, чтобы расплатиться по долгам.

Об этом пишет газета Sunday Times.

Британские журналисты провели собственное расследование под видом людей, нуждающихся в донорских органах, вступив в переписку с потенциальными донорами, продающими в интернете свои почки за 25 тысяч фунтов и больше. Sunday Times выявила по крайней мере дюжину подобных случаев.

Один из ответивших на запрос 26-летний медбрат признался, что вынужден таким образом искать способы расплатиться с долгами после того, как его собственное дело прогорело.

Еще один "донор" - 43-летний водитель - рассказал, что хочет выплатить таким образом часть ипотеки.

Оба мужчины признались, что хотели также помочь нуждающимся, но в то же время они искали способ решить свои финансовые трудности.

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