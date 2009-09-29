Беременная американка забеременела вторично

Жительница американского штата Арканзас забеременела в то время, когда уже была беременна.

Беременная Джулия Гровенбург из Форт-Смита пришла на плановое ультразвуковое обследование. Во время его проведения врач заметил сердцебиение еще одного плода, находящегося на более ранней стадии развития.

Обнаруженный плод мужского пола, по мнению специалистов, был зачат на 2,5 недели позже своей "старшей сестры". Оба эмбриона закрепились в матке и стали развиваться нормально.

Такое явление встречается чрезвычайно редко (всего известно не более 10 подтвержденных случаев) и носит название суперфетации. Она происходит, когда в течение одного менструального цикла у женщины созревает более одной яйцеклетки, и через некоторое время после оплодотворения первой из них происходит оплодотворение второй.

Как пояснил акушер Гровенбург Майкл Майлэрт, подтвердить суперфетацию можно будет лишь после родов путем сравнения хромосомного набора и обмена веществ детей.

Интересно, что младший ребенок в силу своего расположения в матке должен появиться на свет первым - как при естественных родах, так и при кесаревом сечении. При этом если бы оба ребенка родились точно в срок, брат был бы 2010, а сестра - 2009 года рождения.

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