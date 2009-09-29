Осенние рецепты красоты

Для того чтобы наша красота «цвела и пахла» нам обязательно нужен солнечный свет.

Когда же приходит осень, мы попадаем в такое время года, когда хмурые деньки тянутся угрюмой чередой друг за другом. Для того чтобы это никоим образом не отразилось на вашей внешности, необходимо принимать меры.

Так как вот-вот начнутся холода, пришло время подобрать головной убор. Он должен быть обязательно. От холода наши волосы теряют свой блеск, становятся ломкими и безжизненными.

При выборе шапки обратите внимание на то, чтобы она хорошо пропускала воздух. Это позволяет сделать так, что кожа головы будет выделять меньше жира и, следовательно, волосы не будут истощаться и сечься.

Не забывайте регулярно делать восстанавливающие маски для волос. Например, можете воспользоваться таким рецептом: возьмите теплые измельченные овсяные хлопья и смешайте их с одним желтком куриного яйца. Нанесите данную смесь на чистые влажные волосы и подержите маску в течение десяти-пятнадцати минут. Эта маска улучшает усвоение белка и ускоряет рост волос.

Для того чтобы улучшить белково-жировой состав волос, их рост, а также их густоту и эластичность, можете использовать такую маску: в горячей воде размочите мякиш ржаного хлеба и смешайте его с жидким медом в пропорции два к одному. Теплую маску нанесите на волосы сразу после того, как вымоете их обычным для вас способом. Данное средство нужно оставить на волосах на пятнадцать-двадцать минут. По истечении этого времени маску следует смыть прокипяченной водой и ополоснуть волосы травяным настоем. Для приготовления настоя подойдут такие травы как календула, крапива, ромашка и т.д.

Ни для кого не секрет, что для того чтобы волосы были здоровыми и красивыми, необходимо включать в свой рацион побольше продуктов, богатых белком. Так, специалисты рекомендуют налегать на рыбу, говядину, яйца, творог, а также продукты питания богатые клетчаткой – хлеб с отрубями, крупы, зелень. Такое питание позволит вам сохранить структуру волосяной луковицы.

А вот употребление сладкой и жирной пищи нужно обязательно ограничить, так как углеводы способствуют сальности волос.

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