В Америке придумали простой способ похудеть

Из-за нахлынувшей волны проблем с весом по всему миру, ученые все больше и больше бьются над тем, чтобы изобрести действенное средство, которое поможет людям оптимально сбросить вес и удерживать его на должном уровне при минимальных усилиях.

Американским ученым из Института Солк в Калифорнии удалось придумать «активную таблетку», которая поможет держать тело в тонусе, не вставая с дивана. Удивительный препарат позволит людям, которые обычно ведут сидячий образ жизни и сидят на постоянных диетах, есть все, что им хочется, даже фаст-фуд, при этом не набирая ни единого килограмма.

При этом ученые говорят о том, что изобретенное лекарство также будет защищать от диабета, болезней печени и серьезных заболеваний системы пищеварения.

А все благодаря сенсационному открытию: ученым удалось обнаружить ген, под названием IKKE, который отвечает за контроль над весом. Оказывается, у мышей этого гена нет, поэтому они и не набирают вес, даже когда питаются исключительно жирной пищей.

Также у мышей не бывает проблем с печенью, и они не страдают от диабета, говорится в научном журнале Cell, в котором и было опубликованно сенсационное открытие.

Получается, что ген вырабатывает ферменты, под названием киназы, которые помогают регулировать обмен веществ. При блокировании гена и таким образом снижении уровня киназов происходит ускорение метаболизма, что ведет к большему сжиганию калорий. Таблетка, которая направлена на данное действие, как бы обманывает мышцы, и они начинают "думать", что они долго и упорно занимались физическими упражнениями и быстрее сжигают жиры.

Поэтому таблетка, которая нейтрализует ген, поможет людям оставаться в форме, не отказывая себе ни в жирном, ни в сладком и при этом не тратя время на физические упражнения.

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