В Житомире 47 школьников отравились неизвестным газом

В Житомире госпитализировали 47 школьников из-за отравления неизвестным газом.

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Управления МЧС Украины в Житомирской области Оксана КОВАЛЬЧУК.

По ее словам, «не установленный мужчина распылил в школе №8 неизвестный газ».

«Из-за этого 47 школьников этого заведения сегодня госпитализировали в областную детскую и одну из городских больниц Житомира с подозрением на отравление этим газом», - уточнила руководитель пресс-службы.

О.КОВАЛЬЧУК отметила, что этот факт рассматривается как чрезвычайная ситуация в городе. Работники правоохранительных органов выясняют подробности происшествия и ведут расследование.

Остальных школьников отпустили по домам, и сейчас в школе занятия не проводятся.