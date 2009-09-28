77 миллионов японцев вакцинируют от гриппа A/H1N1

Правительство Японии намерено обеспечить 77 миллионов своих граждан до марта 2010 года вакциной от гриппа A/H1N1, что обойдется в 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщили японские СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния.

Как передает РИА «Новости», японские фармацевты произведут вакцину, достаточную для 27 миллионов человек, еще 50 миллионов будут вакцинированы импортными препаратами. В начале октября министерство планирует заключить контракты на покупку как с отечественными производителями, так и с двумя зарубежными компаниями, названия которых пока не разглашается.

Всего на приобретение вакцины будет затрачено 140 миллиардов йен (1,5 миллиарда долларов).

Министерство определило группы населения, обладающие преимущественным правом на вакцинацию. Это, прежде всего, врачи и работники медицинских учреждений и люди с тяжелыми заболеваниями. Кроме того, преимущественными правами на вакцинацию обладают беременные женщины, дети и пожилые люди. Всего преимущественное право на вакцинацию от гриппа нового типа получат 54 миллиона человек.

Затраты граждан на курс вакцинации из двух прививок составит в среднем около 70-90 долларов, для малоимущих будет действовать система компенсаций.

По данным министерства здравоохранения, подводящего еженедельную статистику инфицированных гриппом новой формы, с 14 по 20 сентября в медицинских учреждениях страны находились на лечении более 23 тысяч человек. Это на 50% выше предыдущих показателей. Случаи массового заражения в школах и других учреждениях составили 4082.

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