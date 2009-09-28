Серные пробки в ушах появляются из-за ватных палочек?

Серные пробки - это скопление секрета серных желез вместе с отмершими клетками кожи, пылью. Причин для их появления может быть несколько:

Сера спрессовывается, и образуются пробки из-за регулярного «очищения» ушей ватными палочками, спичками, шпильками.

Предрасположенность от природы к повышенному образованию серы.

Узкий и извилистый слуховой проход.

Воспаление кожи прохода, инородные тела, частицы пыли, попадающие в слуховой проход.

Нарушение обмена веществ (повышенное содержание холестерина в крови).

Симптомы серной пробки особенно явно проявляются, когда в ухо попадает вода или при чрезмерном потоотделении.

Скорее всего, серная пробка есть, если без видимых на то причин

уши закладывает;

ощущается резонанс собственного голоса;

шумит в ухе.

Вымыть серную пробку может только ЛОР-врач. А вот уже после этого для профилактики можно и самому дома 2 - 3 раза в месяц проделывать простые процедуры. Лечь на бок и закапывать в уши 3-процентный раствор перекиси водорода по 5 капель или вазелиновое масло, полежать 15 - 20 минут. После этого почистить наружный слуховой проход жгутиком из стерильной ваты вкручивающими движениями. Внимание! Нестерильные ватные палочки для ушей не подходят, также не надо вату наматывать на спичку, есть опасность повреждения структур уха.

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