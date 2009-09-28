Донетчина: детская больница получила от Японии медоборудование

Донецкая областная детская больница получила от правительства Японии 102 единицы медицинского оборудования на 900 тыс. долларов США.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на первого заместителя губернатора Сергей ДЕРГУНОВА. Он сказал об этом, выступая в четверг на очередной сессии областного совета.

Зампредседателя Донецкой облгосадминистрации также отметил, что в результате выполненных мероприятий по улучшению здоровья матери и ребенка в регионе с начала года материнская смертность снизилась почти на 30%, стабилизировался и остался на уровне прошлого года показатель детской смертности новорожденных (12,2 случаев на 1 тыс. детей, рожденных живыми).