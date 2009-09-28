В Китае более ста детей отравились свинцом

В китайской провинции Фуцзянь был закрыт завод по производству батареек после того, как более, чем у 120 детей из близлежащих районов было зафиксировано отравление свинцом. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Власти провинции на юго-востоке Китая начали расследование возможной утечки свинца с завода, расположенного в городе Лунъянь, и локализации возможных последствий для окружающей среды.

Это уже не первый случай отравления свинцом в Китае за этот год.