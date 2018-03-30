Как влияет алкоголь на женское здоровье

Не так давно я заехала в гости к подруге, и мы с ней, чего уж греха таить, взяли пару бутылочек пивка. Ну, чтобы там и мужиков обсудить, проблемы порешать да и расслабиться в конце концов после трудовой недели. И вдруг в нашу мирную беседу вползает вкрадчивый голос из телеящика: «Вы сидите с подругами, выпиваете несколько бокалов пива. Хорошо... А вы и не замечаете, как грубеет голос, начинают расти усы. И вы все больше становитесь похожей на мужчину».

Автоматически мы посмотрели друг на друга и, не обнаружив признаков усов, засмеялись. Но все равно как-то нервно. Да и червячок сомнения остался. А еще недавно я увидела антирекламу пива для мужчин: «Пиво содержит фитоэстрогены, которые постепенно влияют на то, что ваши бедра и живот становятся больше, а голос тоньше. Перестает тянуть к женщинам. И в итоге - импотенция»...

После этого я немедленно отправилась за разъяснениями к доктору медицинских наук, токсикологу Владимиру Нужному.

ХМЕЛЬ ВЛИЯЕТ НА ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН

- Откуда же берутся эстрогены в пиве?

- Они содержатся в хмеле, причем в очень больших количествах - на 1 кг растительного сырья примерно 300 мг эстрогена - растительного аналога женского полового гормона, - подтвердил эксперт. - Хотя в самом пиве их содержание значительно меньше. Но при избыточном употреблении продукта растительные гормоны активно начинают вмешиваться в естественный гормональный фон. И это подтверждают эндокринологи, которые работают с запойными пивоманами.

Конечно, чтобы произошли заметные изменения (типа усов у женщин), нужно ежедневно в течение 3 - 4 лет выпивать не меньше литра пива. Тогда гормональный статус меняется довольно отчетливо. У некоторых - сильнее, у других - слабее.

Почему так? Дело в том, что растительные эстрогены подавляют синтез организмом собственных гормонов... К счастью, наш организм обладает хорошими регуляторными функциями. И у тех, кто перестал злоупотреблять, функции естественных гормонов имеют шанс восстановиться.

СТО ГРАММОВ ВОДКИ - И КОНЕЦ КЛЕТКАМ МОЗГА...

По телику также крутят весьма впечатляющие ролики разрушения нашего организма алкоголем. Мы попросили прокомментировать некоторые из них психиатра-нарколога Алексея Магалифа.

Мозг

«Когда алкоголь попадает в кровь, эритроциты слипаются. В крови образуются тромбы, которые намертво закупоривают микрокапилляры. Капилляры раздуваются и лопаются. При употреблении 100 граммов водки навсегда и безвозвратно гибнут несколько тысяч клеток мозга. При каждом застолье - десятки тысяч. Береги себя».

- Такие изменения из-за 100 граммов водки - сильное преувеличение. Массовая гибель клеток мозга может случиться при тяжелом алкогольном опьянении. Происходит алкогольная интоксикация с последующей амнезией, когда человек наутро не помнит, чем закончилось застолье. Самый тяжелый случай - это алкогольный психоз (белая горячка) или судорожные припадки с похмелья. В этих случаях действительно происходят массовая гибель клеток мозга и разрыв сосудов от повышенного артериального давления.

Сердце

«Когда алкоголь с кровью попадает в сердце, он разрушает клетки сердечной мышцы. Появляются микрорубцы, мышца теряет эластичность, работает на пределе возможностей и захлебывается кровью, не успевая ее проталкивать. Сердце покрывается жировой тканью, поэтому у пьющего человека оно всегда увеличено. В артериях и капиллярах образуются тромбы, которые перекрывают доступ кислорода и питательных веществ к части сердечной мышцы. Ткани сердца отмирают. Это называется инфарктом».

- Этот ролик более-менее правдив. Но не с точки зрения воздействия алкоголя на клетки миокарда, а с точки зрения нарушения питания сердечной мышцы.

Для переработки алкоголя нужно очень много кислорода, который организм забирает из всех органов. В первую очередь - из крови. Сердцу приходится проталкивать загустевшую кровь с низким содержанием кислорода, в котором, кстати, нуждается и само сердце. Ему приходится работать с повышенной нагрузкой, поэтому мышца изнашивается значительно быстрее и возникает сердечная недостаточность. Кроме того, алкоголь стимулирует выброс стрессовых гормонов, в том числе адреналина. Именно эти гормоны в повышенной концентрации приводят к гибели клеток сердца, нарушению его ритмичной работы и сужению сосудов.

Печень

«Любые дозы алкоголя самым разрушительным образом действуют на печень, которая принимает на себя первый удар алкогольного яда. Клетки печени отмирают и замещаются жиром и соединительными тканями. Начинается жировое перерождение печени - гепатоз. За ним приходит цирроз. За ним - рак».

- Утверждение, что любые дозы негативно влияют на печень, - неверное. Организм взрослого человека вырабатывает около двух граммов чистого спирта, который необходим для проведения важных биохимических реакций. Еще какое-то небольшое количество этанола мы получаем из некоторых продуктов питания. В употреблении дополнительных доз алкоголя организм не нуждается, а следовательно, пользы от алкоголя практически нет.

Однако считается, что безопасное количество алкоголя в сутки (по данным ВОЗ) - в среднем от 20 до 40 граммов чистого спирта. То есть от 50 до 100 граммов водки или бутылка-две (но не больше литра в день) слабоалкогольного пива. Разумеется, время от времени, а не каждый день!

Печень - это тот орган, который с помощью алкогольных ферментов нейтрализует ядовитый продукт переработки алкоголя. У каждого активность этих ферментов разная. От нее и зависят степень опьянения и состояние комфорта после возлияний.

Когда слабеет очищающая функция печени, человек быстрее пьянеет, ухудшается утреннее состояние и начинает действительно страдать сама печень от алкогольной интоксикации. Поэтому выпивать можно только на сытый желудок, чтобы печень смогла легче переработать алкогольный яд. Цирроз же нередко сопровождает запущенные стадии алкогольной болезни печени, и это практически смертельное заболевание. Но природа рака печени до конца не изучена, и причиной этой болезни может также стать любое вредное воздействие на организм, не только алкоголь.

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