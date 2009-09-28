В России - 457 случаев заболевания гриппом A/H1N1
11:41, 28 сентября 2009Страна
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В Москве закрывают классы
В России подтверждены 457 случаев заболевания гриппом A/H1N1.
Об этом сообщил главный санитарный врач России Геннадий ОНИЩЕНКО, сообщает российский «Первый канал».
По информации Г.ОНИЩЕНКО, два учебных класса в одной из школ Юго-Западного административного округа Москвы закрыты на карантин из-за гриппа A/H1N1, так как именно в них учатся четыре подростка, у которых медики обнаружили данный вирус. Также, в школе временно отменена кабинетная система проведения уроков. Это означает, что теперь ученики занимаются целый день в одном классе.
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