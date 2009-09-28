В России - 457 случаев заболевания гриппом A/H1N1

В России подтверждены 457 случаев заболевания гриппом A/H1N1.

Об этом сообщил главный санитарный врач России Геннадий ОНИЩЕНКО, сообщает российский «Первый канал».

По информации Г.ОНИЩЕНКО, два учебных класса в одной из школ Юго-Западного административного округа Москвы закрыты на карантин из-за гриппа A/H1N1, так как именно в них учатся четыре подростка, у которых медики обнаружили данный вирус. Также, в школе временно отменена кабинетная система проведения уроков. Это означает, что теперь ученики занимаются целый день в одном классе.