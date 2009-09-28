Можно ли покупать креветки на развес?

Сегодня я стал свидетелем очень неприятной картины. Я гулял по гипермаркету – не стану говорить какому именно, вообщем довольно уважаемому, и заметил очень странную картину. Мой взор пал на, лежащие в большом пластмассовом контейнере – тигровые креветки.

Еще из далека я заметил, что цена на них была очень низкой для такого продукта. В порыве купить то, что стоит гораздо дороже я начал толкать свою тележку поближе к заветной цели, чтобы посмотреть, что именно там продается, но через секунду замер. Меня опередила одна семейная пара, они брали креветки руками и пихали себе в пакет. Хочу отметить, что прямо в контейнере с креветками лежала огромная аллюминиевая ложка специально для того, чтобы ей брать креветки. Но они большие… Я могу понять этих “граждан”. Им не хотелось хватать большой ложкой все сразу – и маленьких и больших. И они выбирали – повкуснее. Причем, что омерзительно, молодой человек периодически пробовал креветки “на зуб”. Это вызывало тошноту, но я продолжал смотреть, так как зрелище захватывало своей первобытностью. Такое, мне казалось, уже не встречается в наши дни. Однако я ошибался, молодой человек продолжал “пробовать креветки” и откладывать назад те, что ему не понравились. Причем я смотрел на них в упор и это не вызывало у них ни капельки смущения. Набрав несколько пакетиков с креветками они, непринужденно, отправились дальше “за покупками”. Конечно, после такого зрелища я покупать креветки не стал, но я был в шоке. Разве можно так по-хамски наплевательски поступать по отношению к другим людям?!

Ведь руки человека – это просто скопище различной дряни!

Ученые в Великобритании проводили исследования в 2008 году исследовали количество фекальных бактерий на руках своих граждан и установили, что они есть у каждого четвертого гражданина. Я не стану вдаваться в подробности у кого их больше по гендерному признаку, однако… Главное, что установили ученые, что это очень плохо – “не мыть руки после туалета”. И тут у меня сразу возникла культурная ассоциация. Если люди позволяют себе брать креветки руками, когда правила культуры предписывают брать их ковшиком – то какие правила еще они нарушают?

Вы тоже покупали креветки в развес? Вас еще не тошнит? А теперь предположите, сколько людей с полным отсутствием культуры могли покупать креветки вышеописанным способом?

Бактерии на руках, а особенно фекальные (думаю не надо объяснять на пальцах) – могут привести, как минимум – к диарее, температуре и рвоте. Мало того, что просто понимание того, что кто-то полапал вашу еду после туалета – уже вызовет рвоту.

Что-ж, в заключении можно добавить? Лучше всего ловить креветки в натуральной среде их обитания. И если уж потреблять – то только со “своими” бактериями. Наверно так. А я лично больше не покупаю тигровые креветки в супермаркетах.

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