Нашей жизнью управляют подсознательные программы

Именно так, управляет вашей личной жизнью, вашими поступками, увлечениями, отношениями? Думаете, вы сами? Да, некоторые люди так думают - и так живут. Их мысли не расходятся с делом. Но их - меньшинство. А большинство, увы - хотя и верят, что это так, но на самом деле в их жизни все обстоит иначе. (Поистине, «блажен, кто верует...»)

Потому что их сознательные поступки оказываются лишь отражением автоматических, подсознательных программ - жизненных сценариев, усвоенных в раннем детстве от родителей, и нелогичных убеждений, усвоенных чуть позже из разных источников, которыми в масштабах общества возможно манипулировать (см. ранее про «зомбирование» медийное и «искусственное»). Многие люди, так и не став по-настоящему зрелыми личностями, живут недостаточно осознанно. В результате - живут как бы не своей жизнью, а «чужой», то есть продиктованной внушенными в детстве-юности неверными установками. Это сегодня очень распространенная проблема, связанная с недостаточной зрелостью, инфантилизмом нашего общества в целом. Не удивительно, что растет число людей, неудовлетворенных жизнью, страдающих депрессией, пьющих, одиноких и попросту несчастных.

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