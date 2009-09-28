Один из самых эффективных способов борьбы с курением

О вреде курения, пожалуй, знают все от мала до велика. Однако, несмотря на постоянную пропаганду здорового образа жизни и возможный риск получения тех или иных серьезных заболеваний, проблема курения по-прежнему стоит достаточно остро.

В этой связи правительство Австралии выдвинуло инициативу о поднятии цен на сигареты, увеличив с 13,5 долл. до 20 долл. за пачку. Проведенный социологический опрос тут же показал, что такая мера может стать довольно эффективной в борьбе с курением.

Согласно полученным данным, 74% курильщиков "со стажем" заявили, что высокая цена на сигареты существенно ударит по их карманам. А это, в свою очередь, заставит пересмотреть отношение к собственным вредным привычкам. Отмечается при этом, что за последние 10 лет в стране не было ни одного ценового увеличения на табачные изделия.

Если финансовая сторона является немаловажной, то и запреты на курение в общественных местах также играют существенную роль в антиникотиновой борьбе. Таким образом, курильщики вынуждены отказывать себе в удовольствии курить на улице, в ресторане, в общественных местах и даже собственных автомобилях, что невольно заставляет их воздерживаться от пагубной привычки. Ведь нарушение правил приводит к значительным штрафам.

По словам директора Совета по борьбе с раком Брендона Смита, ежегодно 15 тыс. курящих австралийцев обходятся обществу в кругленькую сумму в 31,5 млрд. долларов, которые уходят не только на антиникотиновые кампании, но и лечение, оплату больничных, ограждение других от пассивного курения.

ami-tass.ru