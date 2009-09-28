В Украине исследуют еще один возможный случай с гриппом А/H1N1

В Украине исследуют еще один возможный случай заболевания человека гриппом А/H1N1.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Как доложил министру здравоохранения Украины Василию КНЯЗЕВИЧУ директор Центра гриппа и ОРВИ Александр ГРИНЕВИЧ, продолжается исследование по выявлению возбудителя гриппа А/H1N1 у мужчины, который прибыл из Кировоградской области в Киев и был госпитализирован с диагнозом «пневмония» (исследования проводятся в вирусологической лаборатории Центральной СЭС).

В.КНЯЗЕВИЧ дал поручение, с соблюдением протоколов Всемирной организации здравоохранения максимально быстро подтвердить или опровергнуть диагноз и проинформировать руководство Минздрава.

В пресс-службе Министерства напомнили, 5 июня 2009 г. поступило подтверждение от референс-лаборатории ВОЗ в Лондоне, что материал от больного, направленный на исследование из Украины, является положительным для нового вируса гриппа A (H1N1).

Как сообщалось, украинец, у которого был обнаружен грипп A/H1N1, был госпитализирован с подозрением на это заболевание после прибытия из США 29 мая.