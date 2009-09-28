Лечит мед: целительные рецепты

Народная медицина считает мед лучшим снотворным, которое дает нам природа. Если вы с трудом засыпаете, часто просыпаетесь и не можете заснуть ночью, то ежедневно за ужином принимайте по столовой ложке пчелиного меда. Можно также просто растворить столовую ложку меда в теплой воде и выпить вместо чая в конце ужина.

При бронхите поможет медовый компресс. Взять 2 чайные ложки меда, чайную ложку сока алоэ, 3 чайные ложки водки. Все компоненты подогреть на водяной бане до 40 градусов по Цельсию и очень тщательно перемешать. Компресс прикладывать к верхней части груди.

Еще один способ. Половину стакана меда смешать со стаканом свежеотжатого сока черной редьки. В течение 3 — 4 недель принимать эту смесь с периодичностью час: для взрослых 1 — 2 столовые ложки, для детей по чайной ложке.

При заболеваниях легких в стакане теплой кипяченой воды растворить 600 г меда, добавить в этот раствор лист алоэ (мелко измельченный). Смесь варить на очень слабом огне 2 часа. Затем все размешать и остудить естественным образом до комнатной температуры.

Курс лечения до 4-х недель. Детям можно принимать по чайной (десертной) ложке, взрослым по столовой ложке 3 раза в день.

Еще один способ. Мед в пропорции 1:1 тщательно смешать с барсучьим жиром. Смесь принимать 3 раза в день по 30 — 50 г за раз. Курс лечения 3 — 4 недели.

Но учтите, что при этом методе лечения возникает сильная нагрузка на печень. Поэтому если вы принимаете еще какие-либо лекарства, то перед лечением стоит посоветоваться с врачом. Барсучий жир нужно покупать только в аптеке, иначе возможно заражение глистами.

При запорах. Очистить организм от шлаков может такая смесь: в 150 миллилитрах теплой кипяченой воды разводят столовую ложку меда, добавляют столовую ложку касторового масла, яичный желток и все тщательно перемешивают. Смесь принимают по столовой ложке через каждые 2 часа до получения слабительного эффекта.

При заболеваниях печени и желчного пузыря в равных пропорциях берут пчелиный мед и сок черной редьки, все тщательно перемешивают. Принимают по столовой ложке 3 раза в день. Кроме прочего, смесь улучшает работу органов пищеварения.

При заболевании почек в литр кипятка быстро ввести 4 столовые ложки измельченных плодов шиповника и варить смесь на медленном огне в течение 10 минут. Смесь настоять и остудить в течение 2 часов. Остывшую смесь процедить и добавить мед по вкусу. Употреблять 3 раза в день по половине стакана.

При импотенции выжать морковный сок и смешать с медом в пропорции 1:1. Принимать 3 раза в день по четверти стакана. Сок должен быть всегда свежим. Еще один способ. Смешать по 250 г пчелиного меда, мелко измельченных листьев алоэ и 16 — 17-градусного красного вина. Смесь поставить в холодильник, через 5 дней раствор профильтровать. Принимать по чайной ложке за час до еды 3 раза в день. Через неделю дозу увеличить до столовой ложки. Курс лечения — месяц. После 10-дневного перерыва курс повторить.

Но используя мед для лечения, всегда помните, что и он сам, и некоторые ингредиенты, которые добавляются в лечебные смеси, могут быть аллергеном лично для вас. Кроме того, могут иметься противопоказания для лечения медом, конкретно связанные с вашим заболеванием. Поэтому никогда нелишне посоветоваться с врачом.