Мошенники диагностировали рак по ногтям

Сотрудники московского ОБЭП задержали мошенников, занимавшихся “диагностикой рака” по ногтям и локонам волос, а затем продававших своим жертвам псевдолекарства от выявленных заболеваний. Как сообщает пресс-служба московского ГУВД, деятельность преступной группы удалось пресечь благодаря обращению одной из пострадавших.

Согласно сообщению, в правоохранительные органы обратилась ставшая жертвой мошенников пенсионерка. Женщина позвонила по телефону, озвученному в рекламе неких лекарств на одной из радиостанций. В ходе телефонного разговора с продавцами лекарственных средств ей предложили провести дополнительное “генетическое исследование” с помощью образцов волос и ногтей, которые было необходимо передать курьеру, доставлявшему заказанные ранее лекарства.

Через несколько дней после передачи образцов пенсионерке сообщили по телефону, что у нее обнаружен рак, и ей немедленно следует купить новые лекарства. В результате женщина купила множество баночек с разноцветными таблетками, на которых отсутствовала какая-либо информация об их названии и назначении. Инструкции по применению покупательнице обещали сообщить по телефону.

Стоимость этих “лекарств” составила около 205 тысяч рублей. Передав деньги курьеру, женщина получила от него договор от ООО “Оазис” и кассовый чек от фирмы ООО “Биомед”, которая официально занимается реализацией биологически активных добавок, не являющихся лекарствами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам ОБЭП удалось задержать “врача”, консультировавшего пострадавшую по телефону, а также курьера. Как выяснилось, продавцы “лекарств” от рака не имели никакого отношения к медицине и представлялись пенсионерке под вымышленными именами и фамилиями.

Один из задержанных, 21-летний москвич, действительно работал менеджером в фирме, занимающейся продажей биологически активных добавок (БАД). БАДами оказались и “лекарства”, проданные мошенниками пострадавшей пенсионерке. Их реальная стоимость составляет около 6 тысяч рублей.

В отношении обоих задержанных возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошенничество.

medportal.ru