Вакцина против СПИДа впервые дала позитивные результаты

Результаты испытания новой вакцины против СПИДа в Таиланде засвидетельствовали, что синтезированное тайскими учеными вещество впервые позволяет снизить на 31,2% риск заражение вирусом иммунодефицита человека.

Об этом заявил министр здравоохранения Таиланду Витхайя КАЕВПАРАДАЙ, передает “Немецкая волна”.

К тесту привлекли больше 16 тыс. тайских добровольцев. Половине из них выдали вакцину, другой половине – плацебо-средство без какого-либо действия. Из участников, которые получили плацебо, 74 лица инфицировались ВИЧ. В то же время среди тех, кого привили настоящей вакциной, носителями вируса стал всего 51 человек.

Протестованная вакцина является смесью двух препаратов Alvac и AidsVax, каждый из которых отдельно не проявил своей эффективности. Результат был совершенно неожиданным для научных работников, и даже экспериментаторы не могут объяснить, почему «двойной удар» двух вакцин сработал.

Известный специалист из Великобритании Адриано БОАССО также не имеет сомнения в результативности эксперимента, ведь тест должен был подтвердить предположение ученых, что действие препарата является не случайным. Между прочим, тем, кто инфицировался в пределах эксперимента, будет предоставлено бесплатное лечение.

Когда вакцина появится на рынке, пока не известно. Гендиректор Министерства здравоохранения Таиланда Сомчай ЧАККРАБАНД объяснил, что даже в этом случае абсолютной защиты от болезни иммунодефицита не будет. Исследователи считают, что этот тест закладывает основы для дальнейшей работы по поиску меры предосторожности против СПИДа.

От последствий синдрома обретенного иммунодефицита, который признали болезнью в 1981 году, на планете умерли свыше 25 млн. человек.