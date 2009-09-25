Факт отравления диоксином Ющенко в 2004 году доказан

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заявляет, что факт отравления диоксином Виктора ЮЩЕНКО в 2004 году доказан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

“Я хотел бы напомнить, что по этому уголовному делу неоднократно, в течение нескольких лет, время от времени раздается от политиков, в основном от народных депутатов, что уголовное дело не расследуется, что рассматривается лишь одна версия, что нет факта отравления... В который раз заявляю, дело расследуется в соответствии с действующим законодательством в полном объеме”, - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

При этом он еще раз напомнил, что в начале расследования этого дела рассматривались версии, что отравление произошло в результате возможной косметической операции, пищевого отравления, из-за применения стволовых клеток, “но все это не нашло подтверждения, и мы получили доказательства, что было покушение на кандидата в Президенты с помощью такого вещества, как диоксин”. При этом генпрокурор отметил, что этот факт неоднократно подтвержден рядом экспертиз.

Как сообщалось, 22 сентября Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования обстоятельств отравления В.ЮЩЕНКО заявила о фальсификации отравления В.ЮЩЕНКО диоксином и обратилась в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины с требованием возбудить уголовное дело по этому факту.