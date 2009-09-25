70% украинцев хотят госконтроля цен на лекарства

70% украинцев поддерживают введение государственного контроля над ценообразованием на рынке медикаментов. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования «Доступны ли лекарства гражданам Украины?», проведенного Институтом Горшенина методом телефонного опроса в сентябре 2009 года.

Результаты исследования свидетельствуют, что подавляющее большинство украинцев - 84,5% - заявили, что покупают лекарства. Причем больше половины опрошенных - 55,6% - делают это время от времени, а почти треть - 28,9% – постоянно. Практически никогда не покупают лекарства 14,6% респондентов, а 0,9% затруднились с ответом на этот вопрос.

Меньше половины граждан Украины - 48,3% - покупают лекарства, руководствуясь советом врача. Личным опытом руководствуются, покупая лекарства, около трети опрошенных - 34,8%, а каждый десятый - 10,2% - прислушивается к советам аптекаря. Цена препарата имеет решающее значение для 5,8% респондентов, и почти столько же опрошенных – 5,3% - руководствуются в этом вопросе советом знакомых. Реклама имеет значение при покупке лекарств для 3,7% граждан, а 2,4% больше всего доверяют личной интуиции. Заявили, что вообще не покупают лекарственных препаратов, 4,3% респондентов, а 1,9% не смогли ответить на этот вопрос.

Подавляющее большинство украинцев (91,4%) волнует рост цен на лекарства в последнее время. При этом очень волнует этот факт 72,1% опрошенных, а 19,3% - скорее волнует. Не беспокоит рост цен на медицинские препараты лишь 7,5% граждан. Из них эта проблема скорее не волнует 4,3%, точно не волнует – 3,2%. Затруднились ответить на вопрос 1,1% опрошенных.

Подавляющее количество граждан Украины - 91,2% - считает, что стоит ввести государственный контроль над ценообразованием на лекарства. Из них абсолютно уверены в необходимости такого контроля 69,5% опрошенных, а 21,7% дали ответ «скорее, да». Противоположную точку зрения имеют лишь 7,3% респондентов, из них 5,2% считают, что государственный контроль над ценами на лекарства, скорее, не нужен, а 2,1% - точно не нужен. Затруднились ответить на вопрос 1,5% украинцев.

Почти половина опрошенных - 48,5% - считают распространенной проблемой незаконную продажу наркотических и психотропных препаратов в аптеках. При этом очень распространенной считают эту проблему 22,7% опрошенных, а 25,8% считают, что проблема, скорее, распространена. Противоположной точки зрения придерживается каждый пятый гражданин Украины - 20,6%. Из них 11,2% респондентов считают, что проблема незаконной продажи наркотических и психотропных препаратов в аптеках, скорее, не распространенная, а 9,4% - точно не распространенная. Около трети опрошенных украинцев - 30,9% - не определились с ответом на этот вопрос.

Подавляющее количество украинцев - 91,9% - волнует проблема фальсификации лекарственных препаратов. При этом точно волнуют это 68,7% опрошенных, а 23,2% - скорее, волнует. Не беспокоит проблема фальсификации лекарств лишь 6,9% граждан. Из них 4,6% заявили, что это вопрос их скорее не волнует, а 2,3% - точно не волнует. Испытали трудности с определением позиции по данному вопросу 1,2% респондентов.

Институт Горшенина провел всеукраинский телефонный опрос «Доступны ли лекарства гражданам Украины?» с 21 по 24 сентября 2009 года во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Все, согласно случайной выборке, было опрошено 1000 респондентов в возрасте старше 18 лет. Квотами в выборке были: возраст, пол и область. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 3,2%.