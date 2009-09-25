В импортном курином мясе - кишечная палочка

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины запретил ввоз в Украину мясного сырья от трех иностранных производителей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомветмедицины.

Согласно сообщению, распоряжением Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины запрещен с 25 сентября 2009 г. ввоз сырья животного происхождения - мяса куриного мороженого механической обвалки производителей "Kipco- Damaco" (Бельгия), "Trinity GMBH" (Германия) и баков свиных мороженых производителя "Zaklady Miesne Konskowola" (Польша).

Причиной запрета ввоза мясного сырья от этих производителей стали результаты лабораторных исследований. Так, в мясе курином мороженом механической обвалки в количестве 19 тонн производства "Kipco-Damaco" (Бельгия) обнаружили бактерии группы кишечной палочки и Listeria monocitogenes. В баках свиных мороженых в количестве 8398 кг производства "Zaklady Miesne Konskowola" (Польша) обнаружено S. typhimurium и мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, которые превышают допустимые нормы. Мясо куриное мороженое механической обвалки в количестве 20200 кг производства "Trinity GMBH" (Германия) содержало в себе Listeria monocitogenes и бактерии группы кишечной палочки.